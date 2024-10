Thiago Silva é dúvida para Fluminense x Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 14:22 • Rio de Janeiro

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Thiago Silva é dúvida na escalação titular, além dos desfalques de Diogo Barbosa e Germán Cano por suspensão.

A presença de Thiago Silva é a grande questão do Tricolor para o jogo. O zagueiro não está confirmado e, se for relacionado, atuará no sacrifício. Na Libertadores, o zagueiro sofreu lesão no calcanhar e ficou fora do segundo tempo da partida decisiva, o que o fez ser poupado na derrota diante do Atlético-GO.

Diogo Barbosa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Marcelo na lateral-esquerda. Enquanto isso, Cano foi expulso na última partida após usar celular no banco de reservas.

Portanto, a provável escalação do Fluminense contra o Cruzeiro é: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Lima), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias.

O Fluminense tem 27 pontos e está na 18ª colocação, com um ponto e um jogo a menos que o Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Tricolor está há três jogos sem vencer no Brasileirão.

Mano Menezes não tem time 100% para o próximo duelo no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

