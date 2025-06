COLÚMBIA (EUA) — O Fluminense vai estrear no Super Mundial de Clubes nesta terça-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 13h (de Brasília). O Tricolor enfrenta o Borussia Dortmund, da Alemanha. O dono do apito para a partida já está definido. Ilgiz Tantashev, do Uzbequistão, de 41 anos, será o árbitro do jogo.

Na última temporada, o árbitro apitou partidas da AFC Champions League, competição asiática. Além disso, apitou competições do Uzbequistão e um amistoso entre Rússia e Granada. Ao todo foram sete jogos apitados na temporada 2024/25.

Substituído nas Olimpíadas

Nas Olimpíadas de 2024, o árbitro teve situação inusitada. Ilgiz Tantashev se lesionou na partida entre Espanha e Marrocos, na semifinal, e precisou ser substituído.

O árbitro foi derrubado por um jogador com menos de 15 minutos de jogo e foi substituído pelo sueco Glenn Nyberg.

Arias fecha elenco do Fluminense para o Mundial

O camisa 21 do Fluminense é um dos principais jogadores do Tricolor e estava à serviço de sua seleção até o dia 10. O meia-atacante atuou nas duas partidas da Data Fifa, sendo titular na primeira, contra o Peru, e entrando no segundo tempo na segunda, contra a Argentina.

Com 2495 minutos jogados, o meia-atacante é o atleta que atuou por mais tempo em 2025 entre os clubes brasileiros que jogarão o Mundial e os adversários do Flu na fase de grupos - Botafogo, Flamengo e Palmeiras, e Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan. No Flu, Arias entrou em campo 27 vezes, tendo menos jogos apenas que Fábio e Kevin Serna, que possuem 30 cada.

Com velocidade, força, qualidade técnica e versatilidade, é o líder em assistências do time, com 12 passes para gol, além de três marcados. As atuações decisivas pelo Fluminense, somadas aparições pela seleção, colocaram o jogador na ordem do mais valioso colombiano do Mundial de Clubes. Conforme dados do portal Trasnfermarkt, o atleta está avaliado em 17 milhões de euros, seguido por Richard Rios, do Palmeiras, avaliado em 16 milhões.

Jhon Arias a caminho de seu primeiro treino nos Estados Unidos (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira os inscritos do Fluminense no Mundial e a numeração:

1 - Fábio

2 - Samuel Xavier

3 - Thiago Silva

4 - Ignácio

5 - Facundo Bernal

6 - Renê

7 - Yeferson Soteldo

8 - Martinelli

9 - Everaldo

10 - Ganso

11 - Keno

12 - Gabriel Fuentes

14 - Germán Cano

16 - Nonato

17 - Agustín Canobbio

18 - Rubén Lezcano

19 - Joaquín Lavega

21 - Jhon Arias

22 - Juan Freytes

23 - Guga

26 - Manoel

27 - Marcelo Pitaluga

28 - Riquelme Felipe

29 - Thiago Santos

35 - Hércules

37 - Isaque

45 - Lima

50 - Gustavo Ramalho

55 - Wallace Davi

77 - Paulo Baya

90 - Kevin Serna

98 - Vitor Eudes