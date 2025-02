Fluminense vive ‘Dia D’ por Ganso às vésperas de novas decisões

O Fluminense vive uma espécie de "Dia D" por Ganso, que fará novos exames para saber se estará apto a voltar aos treinos após ser diagnosticado com uma miocardite. Nesta quinta-feira (27), o clube aguarda por notícias positivas em relação ao seu camisa 10.

A expectativa por esse retorno passa por dirigentes, que monitoram o mercado em caso da necessidade de um substituto, torcedores, mas também dentro do elenco. Inclusive, o meia foi homenageado por Jhon Arias durante a comemoração de seu gol na vitória sobre o Águia de Marabá.

- Fiz uma comemoração para ele. A gente o está esperando e que logo esteja com a gente, porque estamos com saudades - disse Jhon Arias sobre Ganso ao fim da estreia do Fluminense, na Copa do Brasil.

Arias faz homenagem a Ganso na comemoração de seu gol pelo Fluminense, na Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Em oportunidades recentes, Mano Menezes lamentou a ausência de Ganso no Fluminense e citou a importância do camisa 10 no elenco. No entanto, o treinador se esquivou sobre o tema na última coletiva concedida no Pará e afirmou que o momento é para esperar os resultados.

Em 2025, Ganso chegou a se reapresentar no Fluminense e participou de alguns treinos durante a pré-temporada, mas está afastado das atividades desde o dia 18 de janeiro. Às vésperas de novas decisões, como as semifinais do Campeonato Carioca e a segunda fase da Copa do Brasil, o meia tem a chance de retomar os trabalhos.

Caso os exames sejam positivos para o Fluminense, Ganso não tem garantia de retorno para disputar as próximas decisões. O jogador está atrás do restante do elenco em termos físicos, mas também em ritmo de jogo, uma vez que não entra em campo oficialmente desde 1º de dezembro de 2024.

Por outro lado, o Fluminense não descarta a chegada de um nome para substituir Ganso caso os resultados não sejam como se espera. No entanto, a janela de transferências do Brasil se encerra na sexta-feira (28), o que faz com que o clube tenha um prazo muito curto para encontrar uma solução.

Diante desse cenário, o Tricolor vive um novo dia decisivo. Não por conta de um jogo, de um resultado, mas devido ao possível retorno de um dos líderes do elenco, de uma das maiores referências técnicas do plantel e de um dos maiores ídolos da torcida.