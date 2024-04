Fluminense vence o Colo-Colo na primeira partida da Libertadores no Maracanã após o título inédito

Cano garantiu a vitória do Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 22:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 1, na primeira partida no Maracanã após o título inédito da Libertadores. Os gols tricolores da noite desta terça-feira (9) foram marcados por Marquinhos e Germán Cano, enquanto Paiva descontou para os chilenos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Fluminense começou a partida de maneira avassaladora. Logo nos primeiros minutos, Marquinhos recebeu do lado direito e emendou um chutaço de fora da área para abrir o placar.

Em seguida, o Colo-Colo começou a gostar do jogo. Em cobrança de escanteio feita por Leo Gil, Paiva subiu sozinho e cabeceou para estufar a rede do Fluminense.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a ficar na frente do placar com Germán Cano. Marquinhos cruzou na medida e o atacante argentino "fez o L" pela primeira vez nesta edição da Libertadores. O Colo-Colo chegou a ensaiar o empate novamente. No entanto, o gol de Zavala foi anulado pela arbitragem depois do VAR chamar o árbitro para analisar o lance.

Marquinhos foi o grande destaque do Fluminense na partida (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

📆 O QUE VEM POR AÍ?

O Fluminense volta a entrar em campo neste (13). É a estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. A equipe das Laranjeiras enfrenta o Bragantino, às 21h, no Maracanã.