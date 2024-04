Lucro ou prejuízo? Veja saldo dos clubes da Série A com operação de jogos nos Estaduais

Os principais estaduais do país chegaram ao fim no último fim de semana. Em termos financeiros, nenhum clube da Série A faturou mais alto que o São Paulo com a operação de jogos.



De acordo com levantamento do Lance! Biz, com dados do site Sr. Goool, o Tricolor teve uma renda líquida superior a R$ 12 milhões em sete partidas como mandante no Paulistão.



