Meia do Fluminense, Renato Augusto indica futuro para 2025

Meia do Fluminense, Renato Augusto indicou que deve cumprir seu contrato seguir no Tricolor para a próxima temporada. O atleta possui vínculo com o clube até dezembro de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

De férias nos Estados Unidos, o atleta comentou sobre seu futuro em uma entrevista à "Prime Video" e revelou seus planos na carreira. Próximo de completar 37 anos, o jogador vê sua caminhada nos campos chegando ao fim.

- Provavelmente, sim (permaneço no Fluminense). Provavelmente, meu último ano da carreira. Tentar fechar da melhor maneira possível. Tentar terminar a carreira de forma legal.

continua após a publicidade

No Tricolor, Renato Augusto não possui status de titular, uma vez que Paulo Henrique Ganso é peça chave na armação da equipe. Ainda assim, o camisa sete é utilizado com frequência por Mano Menezes em casos de necessidades.

Renato Augusto no Fluminense

Contratado no início do ano após o fim de seu contrato com o Corinthians, Renato Augusto havia grandes expectativas para trabalhar com Fernando Diniz. No entanto, o desejo foi interrompido com a demissão do treinador por conta da má campanha com o Fluminense no Brasileirão.

continua após a publicidade

Ainda assim, o meia participou de 32 partidas com o Tricolor em 2024, tendo marcado um gol, contribuído com uma assistência e conquistado a Recopa Sul-Americana. Na sequência, o jogador pensa em se tornar técnico de futebol.