Entenda como eleição do Nacional pode impactar na permanência de Terans no Fluminense

Pouco aproveitado no Fluminense, David Terans tem contrato com o clube até o fim de 2026, mas não tem sua permanência garantida. O meia uruguaio pode buscar espaço em uma nova equipe, onde tenha mais espaço e mais minutos de jogo.

No último sábado (14), o Nacional, do Uruguai, elegeu Ricardo Vairo como novo presidente do clube. O mandatário tem como seu vice Flavio Perchman, que é um dos maiores empresários de futebol no país e agente do atleta do Tricolor.

Semanas antes das eleições, o representante havia comentado sobre a possibilidade de Terans deixar o Fluminense e vestir a camisa do Nacional. Na época, Perchman havia tratado a chance como remota, embora não tenha descartado a oportunidade.

- É difícil, mas não descarto. Fez um grande trabalho durante anos no Peñarol. Seria lindo, mas agora não quero firmar nenhum compromisso - disse o vice-presidente eleito em entrevista ao canal "Pasión Tricolor" antes das eleições.

Após as eleições, Perchman afirmou que o Nacional passará por uma reformulação para a próxima temporada. Cerca de 14 jogadores irão sair, enquanto seis ou sete nomes devem ser contratados, embora não tenha dito os nomes dos atletas que estão na mira do Bolso.

O clube ainda não definiu o nome do treinador para 2025, embora Jorge Bava estivesse próximo de um acerto. Com isso, as contratações para o elenco devem passar pela definição do novo comandante.

No Fluminense, Terans tem mais dois anos de contrato, mas pode buscar uma nova solução na carreira em caso de permanência de Mano Menezes. O treinador conversa para renovar seu contrato com o clube carioca.

No Tricolor, o meia uruguaio chegou em janeiro e foi a segunda contratação mais cara do clube na temporada. Nesse período, o atleta participou apenas de 17 partidas, tendo marcado um gol e contribuído com uma assistência.