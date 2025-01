Novo reforço do Fluminense, Marcelo Pitaluga deixou o Tricolor muito cedo para defender o Liverpool, da Inglaterra. No entanto, o atleta não recebeu muitas chances nos Reds, que possuem Alisson como grande nome para a posição.

Com poucas oportunidades na equipe principal, o brasileiro atuou em diversas ocasiões pelo Liverpool B, mas também foi emprestado em sua jornada no Reino Unido. O atleta defendeu as camisas do St. Pats, da Irlanda, e do Livington, da Escócia

Veja números de Pitaluga no Reino Unido

Contratado na janela do meio do ano de 2020, Pitaluga atuou pelo Liverpool até dezembro da temporada 2023/2024. Nesse período, o goleiro entrou em campo 41 vezes, tendo sofrido 65 gols e saído de campo sem ser vazado em 11 oportunidades.

O brasileiro chegou a ir para o banco de reservas em jogos da Premier League, Liga Europa e Copa da Liga Inglesa, mas nunca chegou a atuar profissionalmente. Em 2021/2022, Pitaluga participou de 19 partidas da Premier League 2 e foi o ano em que mais teve minutos em campo.

Contratado por empréstimo pelo St. Pats em janeiro de 2024, o goleiro entrou em campo apenas sete vezes, tendo sofrido 10 gols e não sendo vazado em duas partidas. Em 2024/2024, o atleta foi novamente emprestado para o Livingstone, onde fez dois jogos e sofreu três gols.

História no Fluminense

No Fluminense, Marcelo Pitaluga fez parte da Geração de Ouro de Xerém, que revelou nomes como André, Martinelli e Luiz Henrique. O jogador chega para disputar posição como reserva imediato de Fábio com Vitor Eudes.