Fluminense vê rodada favorável no Carioca em busca de classificação

O Fluminense se beneficiou da última rodada do Campeonato Carioca em busca de uma classificação às semifinais do torneio. Apesar do empate por 1 a 1 com o Flamengo no sábado (8), o Tricolor cortou um ponto de diferença para o Botafogo e não viu ninguém do G-4 abrir vantagem.

O Tricolor segue a dois pontos do Sampaio Corrêa, que ocupa a 4ª colocação, e a três pontos de Vasco e Flamengo, que estão na 3ª e 2ª colocação. Enquanto a equipe de Mano Menezes encara duas equipes de menor expressão, os grandes clubes se enfrentam na reta final do estadual e vão tirar pontos uns dos outros.

Ainda assim, o Fluminense deve encontrar uma dificuldade muito grande em entrar no G-4 do Carioca no próximo fim de semana, uma vez que dependeria de diversos resultados ao seu favor. Com isso, o Tricolor deve entrar na última rodada dependendo de outros placares, além de conquistar dois triunfos consecutivos sobre Nova Iguaçu e Bangu, respectivamente.

O Tricolor também monitora o confronto entre Flamengo e Botafogo, em jogo atrasado pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Em caso de vitória do Rubro-Negro, o Time de Guerreiros não teria condições de alcançar a equipe de Filipe Luís na classificação, por exemplo. Por outro lado, um triunfo do Alvinegro faria com que o Fluminense ficasse mais distante do G-4 em termos de pontuação.

No fim de semana, o Time de Guerreiros deve contar com o retorno de Samuel Xavier, que foi poupado nos dois últimos confrontos, mas retornou aos treinos. No entanto, a presença de Thiago Silva segue sendo uma incógnita após uma lesão no calcanhar esquerdo, assim como ele teve em 2024 e que o deixou fora dos campos por cerca de um mês.

Em caso de uma vitória, o Fluminense ultrapassaria o Nova Iguaçu, o que faria com que subisse na tabela e, no mínimo, entrasse em zona de classificação para a Taça Rio. Mas o clube também conta com outros tropeços para estar mais próximo do grande objetivo do início de temporada após um começo difícil no Campeonato Carioca.