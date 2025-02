Fluminense prorroga data de exame de Ganso, mas não descarta Plano B

O Fluminense prorrogou a data do exame de Paulo Henrique Ganso, que será realizado apenas no dia 26 de fevereiro. O meia foi diagnosticado com uma miocardite no dia 18 de janeiro e está afastado dos treinos e jogos.

Em casos como o de Ganso, o paciente aguarda cerca de quatro semanas entre o diagnóstico e a realização de um novo exame para saber se o problema persiste ou não. Neste caso, a decisão do Fluminense partiu por uma questão médica para que o camisa 10 pudesse ter mais uma semana de tratamento. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Apesar do otimismo pela recuperação de Ganso, o Fluminense não descarta um Plano B, uma vez que não há como prever o resultado dos exames. Em uma situação hipotética em que a miocardite persista, o jogador deveria prorrogar seu afastamento por mais quatro semanas até a realização de novos testes, que seriam realizados somente em março.

A janela de transferências do Brasil está aberta até o dia 28 de fevereiro, o que faria com que o Tricolor tenha pouco tempo hábil para buscar uma reposição no exterior. No entanto, o foco é contar com o Ganso para a sequência da temporada.

Naturalmente, o meia precisaria fazer uma espécie de pré-temporada, uma vez que pouco treinou entre a sua reapresentação no Fluminense e o diagnóstico da miocardite. Com isso, o jogador está em um nível físico atrasado em relação aos seus companheiros.

Caso o otimismo do Fluminense se confirme, Ganso não deve estar apto fisicamente para jogar nas semifinais do Campeonato Carioca ou da Taça Rio. No entanto, o camisa 10 deve ser preparado para voltar para o Brasileirão e a fase de grupos da Copa Sul-Americana.