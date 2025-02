Fluminense negocia contratação de Otávio, do Atlético-MG

O Fluminense negocia a contratação do volante Otávio, que pertence ao Atlético-MG, nesta janela de transferências. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O atleta se encaixa no perfil buscado pelo Tricolor para a posição, uma vez que o clube carioca deseja a chegada de um nome mais experiente para a função. Inicialmente, o Fluminense conversou com Gustavo Cuellar, mas desistiu do contratação do colombiano ao saber que o jogador também negociava com o Grêmio.

Dentre os nomes do setor no elenco do Fluminense, Hércules é o mais experiente com 24 anos, enquanto o plantel também conta com Martinelli, Bernal, Wallace Davi e Victor Hugo. Por outro lado, Otávio possui 30 anos e com passagem pelo futebol europeu.

Na equipe de Cuca, Otávio não vem recebendo grandes oportunidades no início do Campeonato Mineiro de 2025. O Atlético-MG vem priorizando Gabriel Menino e Alan Franco, mas também conta com Fausto Vera, Patrick e Paulo Vitor no plantel.

Fluminense busca outro nome além de Otávio

Além de Otávio, o Fluminense prioriza a chegada de um atacante, principalmente após a saída de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk. O Tricolor buscou a contratação de Rony no início da temporada, mas encerrou as negociações com o atleta do Palmeiras por falta de entendimento em relação a valores.

Além de Kauã Elias, o Fluminense emprestou John Kennedy ao Pachuca, do México, e não contará com o atleta em 2025. Com isso, Mano Menezes conta apenas com Germán Cano e Lelê na função, além de atletas que cumpram uma função de externos, como Arias, Serna, Canobbio, Keno, Riquelme Felipe, Lavega e Paulo Baya.