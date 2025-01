Fluminense vê necessidade em dar resposta em clássico no Campeonato Carioca

O Fluminense vê necessidade em dar uma resposta ao torcedor no clássico contra o Botafogo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Além disso, o discurso dos atletas e da comissão técnica colocam uma pressão extra sobre o próprio elenco pelos três pontos.

Atualmente, o Time de Guerreiros acumula apenas seis pontos e ocupa a 8ª colocação da competição. Nesse momento, a equipe de Mano Menezes busca a segunda vitória no torneio para se aproximar do G-4 visando a classificação para a semifinal do estadual.

Existem dois pontos que pesam a favor do Fluminense contra o Botafogo. Um dos fatores se refere ao tempo de preparação que o Alvinegro tem em relação ao Tricolor, enquanto o segundo se dá pela dúvida em relação a presença da equipe principal nesta quarta-feira (29).

Após o empate contra o Madureira, Thiago Silva e Mano Menezes desabafaram e reclamaram do tempo de preparação durante a pré-temporada. No entanto, o Botafogo regressou aos treinos quase uma semana depois em relação aos principais nomes do Time de Guerreiros.

Além disso, os atletas do Alvinegro não fizeram uma partida oficial na temporada, enquanto o Fluminense vem utilizando algumas de suas principais peças desde a 3ª rodada. O argumento não poderá ser utilizado em caso de um novo tropeço no Campeonato Carioca.

Outra questão é o calendário do Botafogo. O clube tem um jogo válido pela Supercopa do Brasil contra o Flamengo no domingo (2). Com isso, existe a incerteza se Carlos Leiria colocará seus principais jogadores contra o Tricolor ou se irá com a equipe alternativa.

Em qualquer hipótese, o Fluminense possui vantagem, seja por um tempo maior de preparação em relação ao adversário, seja por conta da superioridade técnica caso o Botafogo vá sem seus principais nomes.