Fluminense vê boas chances de G-4 no Carioca e ‘depende de si’ para buscar semifinal

Com a vitória sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense chegou a 5ª colocação e vê boas chances de entrar no G-4 do Campeonato Carioca. Na última rodada, o Tricolor encara o Bangu, que é o lanterna do estadual e já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão.

Em busca de uma vaga na semifinal do torneio, a equipe de Mano Menezes dependerá apenas de si para conquistar o objetivo. O Time de Guerreiros entrará em campo no Maracanã às 18h30 (de Brasília), ou seja, sabendo os resultados dos jogos entre Nova Iguaçu e Madureira, mas também de Vasco x Botafogo.

Em caso de tropeço ou de Madureira, ou de Vasco, o Fluminense precisará de uma vitória simples sobre o Bangu para conquistar uma vaga. O Tricolor tem a oportunidade de alcançar a 3ª colocação na Taça Guanabara e evitar um possível confronto com o Flamengo.

Mas caso Madureira e Vasco vençam, a equipe de Mano Menezes disputaria apenas a 4ª colocação contra o Cruz-Maltino. Atualmente, as equipes estão empatadas no Carioca em pontos, vitórias e saldo de gols, mas o rival está na frente pelo critério de desempate de gols marcados (12 contra 10).

No entanto, o Fluminense entrará em campo após o resultado da partida entre Vasco e Botafogo, em São Januário. Caso o Gigante da Colina vença o Alvinegro por uma diferença de um gol, o Tricolor enfrentará o Bangu sabendo que precisará vencer por uma diferença de dois ou mais gols para ultrapassar o adversário na classificação.

Um dos trunfos do Time de Guerreiros é enfrentar uma equipe que ainda não venceu em 10 jogos disputados no Campeonato Carioca. Além de ser a 2ª pior defesa do estadual com 17 gols sofridos na competição e com apenas dois gols marcados em uma trajetória decepcionante de um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro.

Apesar de um início de ano ruim, o Fluminense está próximo de conquistar o primeiro objetivo no ano ao alcançar a semifinal do Campeonato Carioca. Com isso, o Tricolor garantirá uma vaga na Copa do Brasil 2026 e poderá se recolocar na briga por títulos após uma temporada decepcionante em 2024.