Canobbio elogia semana de treinos do Fluminense e celebra primeiro gol

Reforço mais caro da janela de transferências do Fluminense, Canobbio celebrou seu primeiro gol pelo Tricolor na vitória sobre o Nova Iguaçu. Mas apesar de ter balançado as redes, o uruguaio afirmou que possui um objetivo maior, que é chegar na semifinal do Campeonato Carioca.

- Feliz pelo primeiro gol. Estávamos trabalhando nisso. Todo jogador gosta de fazer gol, mas ainda mais ajudar o time a alcançar o objetivo, que é chegar entre os quatro primeiros. Não posso me concentrar só no individual, pois o coletivo é o principal. Não esperem um artilheiro, mas vou correr, deixar tudo dentro de campo, estar próximo do gol. Isso é o que eu dou para o time.

Canobbio também elogiou a semana cheia de treinos do Fluminense para se preparar para o duelo contra o Nova Iguaçu. O atleta afirmou que ainda está se adaptando ao calor do Rio de Janeiro, comemorou o tempo para corrigir detalhes.

- A gente aproveitou a semana longa que tivemos. Eu também aproveitei para me adaptar ao calor. Faz muito calor aqui, mas foi bom, tivemos tempo para corrigir detalhes, que é importante. E encaixar algumas peças que ainda faltam. É aproveitar essa próxima semana longa, pois o calendário é muito intenso. Aproveitar e buscar o que a gente busca, que é deixar o Fluminense na posição mais alta possível.

No domingo (23), o Fluminense encara o Bangu com a chance de buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. A expectativa é de que Canobbio inicie o confronto na equipe titular, assim como vem sendo peça chave na equipe de Mano Menezes nas últimas semanas.

Veja outras respostas de Canobbio, do Fluminense

Gol no Maracanã

- É diferente, algo muito grande com a nossa torcida. Aproveitar e já virar a página para continuar o trabalho. Ainda falta muito, é começo de temporada, mas vamos em frente.

Posição preferida

- Me sinto confortável dentro do campo, ajudando o time. Vou dar meu máximo onde estiver. Depois, tentar corresponder ao time, ajudando na defesa e no ataque. E em busca da vitória continuamente.