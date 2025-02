Arias não vê ‘vantagem’ do Fluminense na última rodada do Carioca

Destaque da vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, Jhon Arias lamentou não entrar no G-4 do Campeonato Carioca. No entanto, o colombiano celebrou a vitória que aproximou o Tricolor da semifinal do estadual.

- Foi importante vencer. A gente queria fazer um placar mais elástico. Nos faltou um pouco mais na finalização das jogadas, mas era muito importante vencer. O Nova Iguaçu vem de um trabalho muito bom e a gente precisava vencer para chegar com chances contra Bangu e depois conseguir nosso primeiro objetivo, que é chegar nas semifinais.

Na próxima semana, o Fluminense encara o Bangu no jogo que encerra a Taça Guanabara e sabendo do resultado do jogo entre Botafogo e Vasco. No entanto, Jhon Arias não encara isso como uma vantagem para sua equipe.

- É uma coincidência. Somos conscientes de que temos que fazer nosso papel, independentemente do que aconteça em Vasco x Botafogo. Estamos preocupados com o Bangu, em fazer um bom jogo, uma boa vitória. Faz parte do futebol você saber o resultado do outro jogo e isso influenciar em você precisar fazer mais um gol ou ter um placar mais tranquilo, mas não é isso que vai fazer com que a gente entre pensando no jogo entre Botafogo e Vasco.

Neste domingo (16), Jhon Arias foi um dos protagonistas do Fluminense com duas assistências na partida, sendo uma para Cano e outra para Canobbio. Com isso, o colombiano lidera a estatística de garçom do Campeonato Carioca ao lado de Guilherme Gomes, do Flamengo.

Arias e Cano se abraçam na comemoração do gol do atacante na vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Arias, do Fluminense

Posição

- Eu acho que hoje foi um jogo muito bom. Estou longe de vir a substituir o Ganso, mas infelizmente ele não está à disposição, mas tomara que esteja conosco logo. A saúde vem em primeiro lugar. Eu falei com o Mano que sou um jogador que posso me adaptar a várias posições e estou disposto a jogar em qualquer uma, só não consigo ser goleiro.

Riquelme Felipe

- Riquelme é um garoto muito bom. Uma joia mesmo. Ele, Isaque, Wallace (Davi). No ano passado, fizeram um ano muito bom e são merecedores por tudo o que fizeram. Riquelme está em uma evolução interessante e vai dar muita alegria para o torcedor. Os bons jogadores sempre conseguem jogar, se complementar, fazer o trabalho do outro ser mais fácil. Quem se beneficia é o Fluminense por ter bons jogadores.

Cano e Canobbio

- O Mano nos falou o quão importante era pressionar o Nova Iguaçu. Temos jogadores capacitados para fazer esse tipo de jogo. E tirar proveito dessa saída de boal que eles queriam fazer. Fomos premiados cedo, o que para a gente é melhor. Eu fiquei feliz por assistir ao Germán e ao Canobbio a marcar. É importante que o Germán sempre marque, tomara que marque todo jogo. E pelo Canobbio, porque um gol dá muita confiança. Fiquei feliz por mim, mas também por eles.