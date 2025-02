Apesar da vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, Mano Menezes não saiu completamente feliz do Maracanã. Isso porque faltou um gol para o Tricolor ultrapassar o Vasco na classificação e entrar no G-4 do Campeonato Carioca.

O comandante lamentou algumas chances perdidas, mas elogiou a criação de jogadas do Fluminense na partida. No entanto, Lima parou no travessão, enquanto Arias foi impedido de ampliar o marcador nos acréscimos devido a uma grande defesa do goleiro adversário.

- A gente sai feliz com a vitória, porque nos aproximamos dos quatro que vão passar, mas meio feliz porque pensamos que criamos oportunidades suficientes para fazer. Insistimos no intervalo sobre isso. Penso que exageramos na retenção de bola, até sofremos faltas violentas, porque demos a chance da marcação chegar mais dura, escolhemos errado o último passe, a escolha final da finalização. Chutamos no travessão, o goleiro fez uma defesa bonita. Cano perdeu um gol que a bola veio boa para chutar. Tivemos (chance) de fazer, quisemos fazer, mas não fizemos. Por isso saio meio feliz.

Mano Menezes também comentou sobre o confronto com o Bangu, que será realizado no domingo (23), às 18h30 (de Brasília). O Fluminense entra em campo sabendo do resultado de seus rivais e conhecendo o que precisará fazer para se classificar às semifinais do estadual.

- Esse é sempre uma faca de dois gumes. Pode aumentar a pressão. O adversário não vai dar o mesmo espaço de campo que o Nova Iguaçu nos deu, porque tentou jogar. Provavelmente vão estar com a linha mais baixa, vamos ter que buscar outra solução e é isso que vamos trabalhar essa semana. Temos uma semana inteira de trabalho para fazer um grande jogo e construir uma vitória e, depois, tentar um placar que seja necessário.

Com a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, a equipe de Mano Menezes chegou à 5ª colocação da Taça Guanabara. O Tricolor soma o mesmo número de pontos do Vasco, mas está atrás por conta do critério de desempate de mais gols marcados no estadual.

Mano Menezes reage durante vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Mano Menezes, técnico do Fluminenese

Intensidade

- Fizemos recuperação de bola na frente. Tivemos a felicidade de marcar na primeira bola do jogo. Nova Iguaçu tem uma equipe que trabalha a bola desde trás. É uma equipe que consegue manter um grupo de ano para o outro. Se não marcarmos forte, alto, eles tocam bem a bola, constroem o jogo e te incomodam. Até chegaram na bola longa e cometemos uns dois ou três erros de posicionamento no primeiro tempo que foram corrigidos no intervalo. Mas todo time hoje quer marcar alto, porque todos melhoraram construção de jogo. Se você deixar eles saírem folgados, você vai ter problema. Então a tentativa é tirar o adversário da zona de conforto. Mas não se consegue fazer isso durante 90 minutos. Tivemos grandes oportunidades com bola trabalhada, principalmente no primeiro tempo e pelo lado esquerdo. Dali para frente que precisamos melhorar um pouquinho.

Tempo de trabalho

- A gente mudou bastante da equipe que terminou o ano passado. Quando chegamos aqui, estávamos fazendo uma conta rápida que o Fluminense perdeu mais ou menos 50 milhões de euros. Saiu André, Alexsander... E semana passada, terminamos o jogo contra o Flamengo totalmente diferente da defesa do ano passado, além de Hércules, Canobbio. Isso leva um tempo para trabalharmos questões finais, como triangular, aproximar. Não quero que a equipe fique engessada. Tivemos uma semana inteira para trabalhar coisas importantes e acho que o resultado já foi positivo e é daí para frente para melhorarmos e construir jogadas em um número grande para construir vitórias em jogos importantes.

Troca de posição entre Riquelme e Arias

- Essa troca é mais coerente do que trocar com o Canobbio de lado. Ao estar pelo lado esquerdo, você tem que ter força para ir ao fundo e ele (Riquelme) ainda não tem essa valência. Eles estão passando por um processo. Vai demorar para ter essa força. Por isso, ele joga do lado direito. Por dentro, ele tem essa valência para estar lá. Estamos avançando em questões importantes de entendimento, posicionamento. É possível ele jogar por dentro e Arias por fora.