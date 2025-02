Melhores momentos: Fluminense vence Nova Iguaçu e cola no G-4 do Carioca

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, neste domingo (16), no Maracanã. Germán Cano abriu o placar com apenas 40 segundos de jogo, enquanto Canobbio ampliou o marcador ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor subiu para a 5ª colocação por conta da derrota do Sampaio Corrêa para o Volta Redonda por 2 a 0. Ainda assim, o Time de Guerreiros permanece atrás do Vasco pelo critério de desempate de mais gols marcados na competição.

Como foi a partida entre Fluminense e Nova Iguaçu?

No primeiro tempo, o Fluminense iniciou pressionando a saída de bola do Nova Iguaçu e abriu o placar aos 40 segundos de jogo com Cano sendo servido de cabeça por Jhon Arias e finalizando para estufar as redes. O adversário respondeu com um chute de Mateu Müller de fora da área para grande defesa de Fábio. No entanto, o Tricolor dominou as ações, criou outras boas situações e achou o segundo gol com Canobbio sendo acionado por Arias e batendo rasteiro da entrada da área no cantinho aos 38 minutos. Na sequência, Cano ainda tentou marcar um golaço do meio de campo, mas a finalização saiu por cima da meta.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com menos intensidade, e o Nova Iguaçu assustou com Xandinho aproveitando espaço da intermediária e soltando uma bomba para defesa de Fábio. No entanto, o Tricolor melhorou após as primeiras substituições, e Cano desperdiçou uma grande chance ao ser servido por Martinelli livre de marcação na área e batendo por cima do gol. Na sequência, o argentino foi acionado por Canobbio pelo lado direito e sem ângulo bateu firme para boa defesa de Lucas Maticoli. Aos 29 minutos, Keno fez boa jogada pela direita, cruzou na área e a bola sobrou para Lima, que finalizou prensado e carimbou o travessão. Nos acréscimos, Arias foi acionado pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e bateu de canhota para um milagre do goleiro adversário.

O que vem por aí para Fluminense e Nova Iguaçu?

No domingo (23), o Fluminense recebe o Bangu, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara em busca da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Por outro lado, o Nova Iguaçu encara o Madureira, às 16h (de Brasília), no Laranjão.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 0 Nova Iguaçu - Campeonato Carioca

10ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Cano, 1'/1ºT (1-0); Canobbio, 38'/1ºT (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Guga (FLU); Igor Lemos (NIG)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules (Bernal), Martinelli (Nonato) e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Lima), Cano (Serna) e Canobbio (Keno).

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias), Sidney e Mateus Müller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra (João Lucas) e Lucas Cruz; Caio Hones, Antônio (Kennyd) e Xandinho.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz.

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca.

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.