Felipe Melo elogia joia do Fluminense após estreia: ‘Grata surpresa’

Felipe Melo usou as redes sociais para elogiar a atuação de Léo Jance diante do GV San José na estreia do jovem pelo profissional do Fluminense. O ex-jogador destacou o lateral-direito, que foi titular no duelo pela segunda rodada da Sul-Americana na última quinta-feira (8), e exaltou a formação de jogadores em Xerém.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Que grata surpresa o menino de Xerém Léo Jance, hein? Que grata surpresa! Tem muitos bons atletas na base do Fluminense, muitos bons atletas. Eu fico feliz de ver os atletas tendo essa oportunidade, tinham outros no banco de reservas também. É uma fábrica de craques, Xerém. Gostei muito da estreia dele — disse o agora comentarista em vídeo nas redes sociais.

— "Ah, mas jogou contra ruim", não quero saber! Existe o psicológico de um garoto jogando pela primeira vez, no Maracanã, com a camisa de um clube grande, clube gigante como é a do Fluminense. Então, não é simples, não é fácil. Ele entrou, jogou bem, atacou quando teve que atacar, defendeu, deu porrada, chutou a bola para fora. Então, gostei muito desse primeiro jogo como profissional do Léo Jance. Parabéns, garoto — completou Felipe Melo.

continua após a publicidade

Léo Jance comemora estreia pelo profissional do Fluminense

Em entrevista após a goleada do Fluminense por 5 a 0 sobre o GV San José, o jovem lateral-direito celebrou a boa atuação na estreia. Ele recebeu oportunidade já como titular, com Renato Gaúcho poupando boa parte da equipe.

— Agradecer a Deus e ao grupo todo, que me apoiou, incentivou e esteve comigo sempre. Feliz demais pela minha estreia, acho que fui bem, fui bastante seguro. Professor Renato me passou muita confiança. Agora é seguir firme que temos mais objetivos pela frente — disse o jogador.

continua após a publicidade

➡️ SAF do Fluminense: entenda cenário político e processo contra Mário Bittencourt

Números de Léo Jance na estreia pelo Fluminense

90 minutos jogados

69/83 passes certos (83%)

2 passes decisivos

2/3 dribles certos

1 interceptação

1 corte

4 desarmes

2 faltas

7/13 duelos ganhos

Nota Sofascore 7.5

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real