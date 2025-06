Fluminense tem superioridade numérica contra Dortmund; veja estatísticas

Mesmo com um empate sem gols contra o Borussia Dortmund, pela estreia do grupo F no Mundial de Clubes, o Fluminense dominou numericamente e taticamente falando.

Desde o começo da partida, o Tricolor mostrou superioridade em cima do time europeu. Em números, as estatísticas comprovam.

De acordo com dados do Sofascore, o jogo foi marcado pelo domínio técnico do time brasileiro, mesmo com menor posse de bola (46% contra 54%).

Tricolor criou mais e teve superioridade nas estatísticas ofensivas e defensivas: foram 14 finalizações contra 7 do Borussia, com 5 chutes no gol e 6 dentro da área, além de 7 escanteios a favor.

O Fluminense também se destacou nos desarmes (22 a 12) e nos duelos individuais, vencendo 57% contra 43% do adversário. O Borussia, por sua vez, teve ligeira vantagem na posse, mas finalizou menos e criou apenas uma grande chance na partida.

Apesar do empenho e da vontade de vencer, a partida terminou em um empate por 0 a 0, resultado que trouxe frustração para Renato Gaúcho e seus jogadores, que sonhavam. O técnico chegou a falar sobre o resultado após o jogo.

Fluminense x Borussia marcaram a estreia do grupo F do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon/ FFC)

Renato Gaúcho avalia desempenho do Fluminense

Renato Gaúcho entendeu que o Tricolor criou mais oportunidades no jogo, mesmo que a bola não tenha entrado. Para ele, "o futebol é assim".

— Criamos chances… Mas o futebol é assim. Importante é que estreamos bem, contra adversário poderoso. Isso nos dá confiança — disse Renato Gaúcho.

O próximo adversário do Tricolor é o Ulsan Hyundai. A partida será no sábado (21), às 21h30 (horário de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam.