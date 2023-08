Nos dois confrontos, os estádios ainda estavam vazios por conta dos resquícios da pandemia da Covid-19. No jogo de ida disputado longe do Maracanã, os paraguaios abriram o placar na reta final do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. E na segunda etapa, o Time de Guerreiros conseguiu um grande resultado e voltou para o Rio de Janeiro com o 2 a 0 nas malas.