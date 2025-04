Fluminense tem “final” contra o Flamengo pela Copa Rio Feminina

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (23) para enfrentar o Flamengo na "final" da Copa Rio Feminina. A bola rola às 15h, em Moça Bonita, e o Tricolor precisará de um feito inédito para conquistar seu primeiro título da história.

A intenção da Copa Rio é ser uma preparação para a temporada. No entanto, pelo atraso na divulgação do calendário pela CBF, o torneio também demorou para começar. Com cinco times e dez rodadas nesta temporada, as datas avançaram sobre o Brasileirão Feminino e o último jogo será disputado nesta quarta, entre a sexta e a sétima rodada da A1.

Apesar disso, o treinador Hoffmann Túlio mantém a ideia de fazer testes na competição. Com mais 11 rodadas no Brasileirão e a Copa do Brasil pela frente, ele entende que é o momento para fazer coisas diferentes e, ao Lance!, projetou um duelo "animado":

- Esse jogo vai ser muito bom, vai ser um jogo bem animado, são dois times que já estão jogando há 13 jogos, o Flamengo já tem 14 jogos, esse é o 15º do Flamengo no ano. Os times já estão em um bom ritmo, mas a Copa Rio pra gente sempre foi uma competição de teste, a gente muda a escalação sempre, pensa mais no que a gente pode fazer para o Brasileiro e usa a competição assim. Alguns usam pra tentar ganhar o título no ano, mas a gente tem usado a Copa Rio dessa forma e graças a Deus isso tem fortalecido nosso trabalho para o Brasileiro, para não cair, foi assim ano passado e nesse ano. Já cumprimos a meta, um grande objetivo. Então vamos aproveitar esse clássico, vamos ver o que a gente pode fazer diferente, que no futuro a gente possa utilizar no Brasileiro e na Copa do Brasil.

Campanha na Copa Rio Feminina

O Fluminense está em terceiro, com 12 pontos, atrás de Flamengo (14) e Botafogo (15). Nesse caso, o Tricolor precisa vencer para conquistar o título, que seria o primeiro da história do time principal - na base já levantou quatro taças.

Em sete jogos disputados, as Guerreiras venceram três, empataram três e perderam apenas uma vez. Estrearam goleando o Pérolas Negras por 5 a 0, depois vencendo o Vasco por 2 a 1. Na sequência, empatou em 1 a 1 com Botafogo, em 2 a 2 com Flamengo e voltou a vencer no returno contra o Pérolas por 2 a 1. Na oitava e penúltima rodada, veio o tropeço contra o Vasco, perdendo pelo placar mínimo em um jogo truncado.

Então do que precisa o Fluminense para ser campeão?

Como o Botafogo já jogou todos os jogos, o primeiro passo para o Fluminense levantar a taça é vencer. Além da dificuldade de enfrentar o rival, contra quem possui um histórico amplamente negativo, o Flu precisa ganhar por mais de três gols de diferença, algo que nunca conseguiu.

Se empatar, o Flamengo leva a taça. Se vencer por um placar menor do que o necessário, quem leva é o Botafogo. Isso se dá pelo saldo de gols, em que o Rubro-Negro tem 11 e as Gloriosas tem nove, contra seis do Flu.

A Copa Rio Feminina é disputada em pontos corridos. Todos os clubes se enfrentam em dois turnos e, ao final, quem pontuar mais, é o campeão. Contudo, o clássico decisivo ficou por último, uma vez que precisou ser adiado pois a data original conflitava com o jogo do Flamengo pela Supercopa do Brasil, contra o Real Brasília, em março.