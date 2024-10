Fluminense tem desfalques de titulares para próxima partida

Mano Menezes tem problemas para escalar o Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Vitória, neste sábado (26), pelo Brasileirão e terá desfalques de titulares. O técnico Mano Menezes vai precisar superar as ausências de Facundo Bernal e Thiago Silva, mais uma vez. Tricolor pode abrir sete pontos da zona de rebaixamento.

Com uma sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, as ausências de peças importantes devem ser o maior impecilho do Tricolor para ampliar a série invicta. Um dos capitães do time e liderança técnica, Thiago Silva, segue fora com dores no calcanhar. O camisa três jogou no sacrifício contra o Atlético-MG, na eliminação da Libertadores, e agravou a lesão.

- A gente colocou com unanimidade ele no jogo de volta da Libertadores. Aquilo logicamente machucou mais o lugar, porque ainda não estava sarado, não estava totalmente pronto, mas ele já está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer, inclusive trabalhando fisicamente. A questão do impacto é que ainda estamos cuidando porque precisa curar, não tem jeito, senão vai voltar - contou o técnico Mano Menezes.

A boa notícia é que Ignácio entrou em campo contra o Athletico-PR na reta final da partida e deve estar disponível para o sábado. O zagueiro se recuperou de uma cirurgia meniscal no joelho e pode pintar como titular.

O maior problema deve ser para o meio-campo. A suspensão de Facundo Bernal pode significar uma alteração um pouco maior na estrutura do time. Existe a possibilidade de deslocamento de Martinelli para o posição, fazendo com que outro jogador cumpra o papel do camisa oito. Caso isso aconteça, Lima deve ser o escolhido para jogar como volante.

Victor Hugo, recém-contratado, também pode pintar como titular também. O jogador ainda não conseguiu ter uma boa atuação quando teve oportunidade. Uma outra opção é Nonato. O volante fraturou o nariz em partida contra o Botafogo e não atua desde 21 de setembro. O jogador, porém, já treina com o grupo normalmente há 11 dias.