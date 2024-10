Assim como Fred, torcida do Fluminense abraça Cano em momento difícil

Cano em sintonia com a torcida do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Germán Cano marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), pelo Brasileirão. O atacante entrou no segundo tempo e resolveu a partida para o Tricolor, encerrando um jejum de mais de cinco meses.

Na partida contra o Athletico-PR, Cano marcou o gol número 300 na carreira, o 90º com a camisa Tricolor. No entanto, o camisa 14 estava desde o dia quatro de maio sem marcar pelo Fluminense. Na ocasião, Cano balançou a rede contra o Atlético-MG, em um empate por 2 a 2.

Desde esse dia, foram 19 jogos em que o argentino entrou em campo, mas não fez gols. Apesar disso, os tricolores não deixaram de apoiar e acreditar no artilheiro, mesmo com a perda da titularidade da posição para Kauã Elias.

Em comparação à situação de Cano, o ídolo Fred viveu um momento parecido com a camisa do Fluminense. Em 2014, o ex-atacante fez parte da Seleção Brasileira que jogou a Copa do Mundo daquele ano, realizada no Brasil. Porém, o ex-jogador foi alvo de inúmeras críticas pelos torcedores brasileiros após o mau desempenho naquela campanha, sendo comparado a um "cone".

Com o encerramento da Copa do Mundo, Fred voltou ao Fluminense para a reta final do Brasileirão de 2014. Nesse sentido, o departamento de marketing do Tricolor planejou uma ação com torcedores para receber o ex-jogador. O clube definiu nove torcedores para dar apoio ao ex-atacante durante trajeto da casa do jogador até o local de treino. Nas Laranjeiras, Fred foi recepcionado por crianças, funcionários e companheiros de time.

Por fim, o camisa 9 terminou aquela edição de Brasileirão como o artilheiro absoluto, com 18 gols, confirmando a expecativa que o Fluminense tinha nele. Assim como Cano, apoio da torcida Tricolor não faltou nos momentos difíceis da carreira.