Fábio, do Fluminense, se aproxima de recorde histórico no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Após acumular atuações decisivas com o Fluminense, Fábio segue alcançando marcas e se consolidando como um dos principais goleiros da história do futebol nacional. Agora, o arqueiro está em vias de completar um recorde histórico no Brasileirão: completar 700 jogos.

Fluminense e Vitória se enfrentam neste sábado (26), no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o goleiro entre em campo na partida, ele atingirá a marca, contando as passagens por Vasco e Cruzeiro.

Fábio é o jogador brasileiro com mais partidas disputadas na história da Conmebol Libertadores, com 110 jogos, além de ser o jogador que mais disputou edições do Brasileirão. O goleiro de 44 anos é o atleta mais velho a disputar uma partida na competição, e já o que possui mais jogos (699).

Fábio fechou o gol do Fluminense no duelo contra o Athletico-PR

Mais uma vez decisivo em vitória do Fluminense, Fábio fez boas defesas no triunfo de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na última terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, Nikão cobrou escanteio, Pablo finalizou com o pé direito perto da pequena área, mas o camisa 1 fez grande defesa. Aos 29, Emersonn roubou a bola de Martinelli, arrancou sozinho e finalizou.

Já no segundo tempo, o Fluminense tentou mudar o panorama da partida e ser mais agudo. Foi assim que abriu o placar com Lima, logo aos 5 minutos. No entanto, o meia estava em posição irregular e o gol foi anulado. Porém, o melhor ficou para o final. Iluminado, Germán Cano abriu o placar aos 35 minutos e garantiu a vitória do Tricolor, após um bate e rebate dentro da área adversária.