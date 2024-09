Fluminense frustra meta orçamentária com mau desempenho

Thiago Silva, capitão do Fluminense (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A crise no futebol do Fluminense se estende além do campo, gerando impacto nas finanças do clube. Com a eliminação na Libertadores diante do Atlético-MG, na última quarta-feira (25), o Tricolor não conseguirá atingir a meta orçamentária em premiações aprovada pelo Conselho Deliberativo em maio deste ano.

Um dos objetivos do clube em 2024 era chegar às semifinais do torneio mais importante da América do Sul. Contudo, com a queda nas quartas de final, o Flu deixou de arrecadar US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões).

Além de ficar entre os quatro melhores times da Libertadores, o Fluminense também planejava chegar às quartas da Copa do Brasil. Mais uma vez, o time foi eliminado na fase imediatamente anterior, caindo nas oitavas frente ao Juventude. Assim, mais R$ 4,515 milhões não entraram nos cofres do clube.

Desta forma, o único objetivo cumprido no ano foi chegar à final da Recopa - o que acontece automaticamente, já que o torneio é disputado em jogo único. No Campeonato Carioca, o Tricolor foi eliminado pelo Flamengo na semifinal, quando visava no mínimo à decisão.

Resta então a disputa do Brasileirão. No entanto, já podemos afirmar que o Tricolor também não atingirá a meta no campeonato nacional. Atualmente na 18ª colocação após 27 rodadas (e um jogo a menos), a equipe está longe de atingir o quinto lugar almejado no planejamento orçamentário do clube.

Os valores oficiais de premiação do Campeonato Brasileiro em 2024 ainda não foram divulgados. Entretanto, usando como base os montantes distribuídos no ano passado, é claro que o Fluminense não chegará perto da meta orcamentária por desempenho.

No total, o clube visava R$ 97,8 milhões em prêmios; até aqui, soma R$ 53,91 milhões. Assim, o Tricolor só conseguiria os cerca de R$ 44 milhões que restam para atingir o planejado em premiações caso terminasse o Brasileirão como vice ou campeão. Se for rebaixado, por exemplo, o clube não receberá nada.

Nesse sentido, a diretoria do Fluminense se movimentou na janela de transferências do meio do ano para evitar um desastre orçamentário. Além dos objetivos em prêmios por desempenho, outros gatilhos deveriam ser atingidos no planejamento. Entre eles, o de venda de jogadores, estipulado em R$ 115 milhões no início do ano. Contudo, o Tricolor arrecadou R$ 227 milhões em saídas de atletas, principalmente após negociar André por 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões).

Em busca de fugir do rebaixamento, o Fluminense entra em campo no próximo domingo (29), diante do Atlético-GO, em Goiânia. O jogo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão, e a bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)