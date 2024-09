Mano Menezes lamenta eliminação do Fluminense: ‘Não conseguimos reagir’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 22:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Responsável pela campanha de recuperação do Fluminense na temporada, o técnico Mano Menezes não conseguiu evitar a eliminação do Tricolor na Libertadores. Para o treinador, o Galo mereceu a classificação.

— Não conseguimos reagir a essa pressão. Raramente saímos da transição. Sempre estivemos muito distante dos gols do Atlético-MG. E isso é mérito deles. Não conseguimos trocar passes e isso fez o jogo ficar insustentável. Ninguém aguenta ficar como a gente estava. No segundo tempo, ficamos um pouquinho melhor, mas logo voltou para a regra. Se não conseguimos ter a posse, optamos por colocar mais um defensor para empurrar os alas mais aberto. Mas nem isso conseguimos fazer bem. O segundo gol que tomamos foi numa bola cruzada na área. O Atlético-MG tem todos os méritos. Totalmente superior a gente hoje — desabafou.



— Na minha vida de técnico, sempre procuro para o jogo como um todo. Quando um time é superior, como o Atlético-MG foi superior a nós, o problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global. E essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para dar o melhor de si, mas a gente não conseguiu resolver as questões taticamente que o Atlético-MG nos impôs. É isso que a gente precisa analisar. Mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro — acrescentou.

MG - BELO HORIZONTE - 25/09/2024 - COPA LIBERTADORES 2024, ATLETICO-MG X FLUMINENSE - Mano Menezes tecnico do Fluminense durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a superioridade foi toda do Atlético-MG. Logo no início, Gustavo Scarpa achou Guilherme Arana livre. O lateral, com a bola dominada, cruzou no braço de Arias, que cometeu pênalti. Hulk, mesmo com experiência, foi superado por Fábio, que defendeu a cobrança.

O massacre do Atlético continuou. A equipe não se abalou com o pênalti perdido e seguiu com um bom volume de jogo, forçando Fábio a fazer outras boas defesas. Após o lance, a melhor jogada foi um chute de Battaglia, que explodiu na trave. A melhor chance do Fluminense foi em um escanteio, que o zagueiro Thiago Silva cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o mesmo sistema se repetiu. Forte, o Galo via pra cima, e o Fluminense escolhia esperar pelos pênaltis. Iluminado, como sempre, Deyverson apareceu. De cabeça, abriu o placar para o time mineiro.

O Fluminense conseguiu uma escapada, mas Kauã Elias chutou para fora. Paulinho, fora de seu ritmo normal, perdia caminhões de gols. Apreensiva, a torcida do Atlético respirou aliviada após Hulk, em um belo cruzamento, encontrar Deyverson de novo. Atlético-MG 2 a 0 e classificação garantida!