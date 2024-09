Fábio, do Fluminense, detona arbitragem após eliminação: ‘Segundo gol é brincadeira’

Fabio jogador do Fluminense lamenta durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF







O goleiro Fábio, do Fluminense, fez duras críticas à arbitragem, após a eliminação da equipe, na noite desta quarta-feira (25), em Belo Horizonte. De acordo com o goleiro, o segundo gol do Atlético-MG, marcado por Deyverson, deveria ter sido anulado.

— Não é a tática, não. É o que aconteceu ali no final. O cara (árbitro) olhar o VAR (árbitro de vídeo) e dar falta, porque foi falta muito antes na jogada em cima do Martinelli, é simples. O cara (árbitro) quer ser absoluto, aí fica difícil — desabafou Fábio.



— A gente corre, luta… O Atlético poderia até vencer o jogo de uma forma justa, por criação, por mérito, mas não do jeito que foi — acrescentou.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a superioridade foi toda do Atlético-MG. Logo no início, Gustavo Scarpa achou Guilherme Arana livre. O lateral, com a bola dominada, cruzou no braço de Arias, que cometeu pênalti. Hulk, mesmo com experiência, foi superado por Fábio, que defendeu a cobrança.

O massacre do Atlético continuou. A equipe não se abalou com o pênalti perdido e seguiu com um bom volume de jogo, forçando Fábio a fazer outras boas defesas. Após o lance, a melhor jogada foi um chute de Battaglia, que explodiu na trave. A melhor chance do Fluminense foi em um escanteio, que o zagueiro Thiago Silva cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o mesmo sistema se repetiu. Forte, o Galo via pra cima, e o Fluminense escolhia esperar pelos pênaltis. Iluminado, como sempre, Deyverson apareceu. De cabeça, abriu o placar para o time mineiro.

O Fluminense conseguiu uma escapada, mas Kauã Elias chutou para fora. Paulinho, fora de seu ritmo normal, perdia caminhões de gols. Apreensiva, a torcida do Atlético respirou aliviada após Hulk, em um belo cruzamento, encontrar Deyverson de novo. Atlético-MG 2 a 0 e classificação garantida!