Renato busca ‘equilíbrio’ após Fluminense perder 3º jogo seguido

A derrota por 1 a 0 para o Flamengo foi a terceira seguida do Fluminense — a segunda pelo Brasileirão — e expôs mais uma vez um problema que o técnico Renato Gaúcho precisa resolver na equipe: o tricolor carioca tem conseguido competir, mas não tem conseguido demonstrar a mesma intensidade em todos os setores do campo. Quando vai bem na defesa, deixa a desejar no ataque; quanto força o ataque, fica vulnerável nos contragolpes.

— Temos que achar (o equilíbrio). Até porque nos últimos dois jogos enfrentamos duas equipes que estão brigando pelo título. Precisamos encontrar esse equilíbrio, precisamos dar o mínimo de chances para o adversário fazer o gol, como fizemos hoje (domingo) — considerou Renato, logo após a partida no Maracanã.

— Mas precisa criar mais lá na frente, sem dúvida. Procuro sempre treiná-los para ser forte lá atrás e poder criar. Na Copa do Mundo foi assim, nós fomos muito fortes defensivamente e criamos — observou o técnico do Fluminense.

Renato cita maratona de jogos do Fluminense

Renato Gaúcho, por sua vez, voltou a ressaltar o desgaste físico dos jogadores. Isso tem inclusive se refletido nas escalações: na quinta-feira, foram duas mudanças no time titular. Nesse domingo, sete jogadores que não haviam iniciado diante do Cruzeiro começaram o clássico com o Flamengo.

— (A razão é) o campeonato, o calendário e porque estamos jogando uma decisão a cada três dias. Você tem que colocar aí na matéria, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube a sair do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão descansados — lembrou Renato.

— A gente vem no tiroteio, pegada forte, não tem como colocar a mesma equipe a cada três dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e a outra equipe vai atropelar a gente.