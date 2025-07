Após a concretização da transferência para o Wolverhampton, Jhon Arias postou em suas redes sociais uma mensagem de despedida ao Fluminense. Na publicação, o colombiano agradeceu aos cinco treinadores com os quais trabalhou, suas comissões e demais funcionários do clube.

O ídolo tricolor se despediu oficialmente no sábado (19), no CT Carlos Castilho (CTCC), onde concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente Mario Bittencourt. Na ocasião, exaltou os técnicos — de Marcão à Renato Gaúcho —, destacando a importância de cada um em seu desenvolvimento.

A gratidão do atleta se estendeu aos profissionais da fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia, scout e análise, citando também os seguranças, funcionários da limpeza, refeitório e rouparia. Mencionou também a diretoria, os companheiros e a torcida do Fluminense.

A passagem de Arias durou cinco anos, nos quais atingiu marcas expressivas. Em 2025, ultrapassou Romerito e se tornou o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Tricolor, além de ser o oitavo artilheiro. Também é o jogador do Flu com mais assistências em competições internacionais.

Venda para o Wolverhampton

Após o Mundial de Clubes, o Fluminense recusou uma primeira oferta dos Wolves, mas aceitou a segunda proposta. O Tricolor vendeu Jhon Arias por 22 milhões de euros (R$ 142,5 milhões), sendo cinco milhões de euros (R$ 32,3 milhões) em bônus.

Nessa negociação, o Fluminense ficará com 11 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) fixos, enquanto o Patriotas ficará com seis milhões de euros (R$ 38,8 milhões). O Tricolor terá direito aos valores do bônus caso as metas contratuais sejam cumpridas pelo atleta.

Mario Bittencourt e Jhon Arias na coletiva no CTCC (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)