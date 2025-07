Após a derrota do Fluminense no clássico para o Flamengo neste domingo (20), o técnico Renato Gaúcho falou sobre Ganso e resolveu botar um ponto final nos rumores sobre um suposto desentendimento com o camisa 10, que surgiram após o Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, o treinador negou qualquer briga e revelou que o meia está afastado por conta de uma lesão muscular.

'Não teve problema nenhum': Renato Gaúcho nega briga

Renato foi direto ao desmentir os boatos de que teria tido uma confusão com o jogador e reafirmou a importância de Ganso para o elenco.

— O Ganso é importante no grupo, um dos líderes do grupo, eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele, mas não teve problema nenhum — cravou o treinador.

Ganso em treino do Fluminense na Universidade da Carolina do Sul (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A lesão que tirou Ganso de campo

O técnico então revelou o verdadeiro motivo da ausência do meia, que segundo ele, sofreu uma lesão às vésperas da partida contra o Cruzeiro, na última rodada.

— O Ganso não jogou porque está machucado. Fez exame, deu quase um grau 1 [na lesão]. Ele estava escalado pra jogar contra o Cruzeiro e, na véspera, ele sentiu a perna. Fez o exame e constatou a lesão — explicou Renato.

Jogo 'parelho' e gol no fim: como foi a derrota no clássico

Conforme analisado pelo próprio Renato Gaúcho, o clássico foi um jogo muito "parelho" e de poucas oportunidades claras para ambos os lados. A partida se encaminhava para um empate sem gols, mas foi decidida em uma bola parada já na reta final do segundo tempo. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Léo Ortiz desviou na primeira trave e o atacante Pedro marcou o único gol do jogo, garantindo a vitória para o Flamengo no Maracanã.