Renato Gaúcho explica por que Lezcano e Lavega ainda não ganharam espaço no Fluminense

Em meio às críticas da torcida e às cobranças nas redes sociais, o técnico Renato Gaúcho se pronunciou neste domingo (20) sobre os motivos que têm impedido o paraguaio Rubén Lezcano e o uruguaio Joaquín Lavega de terem chances no Fluminense. Essa declaração veio logo após a derrota do Tricolor para o Flamengo por 1 a 0, em um clássico disputado no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Contratados como promessas sul-americanas, os dois ainda não conseguiram se firmar no time principal. Na coletiva pós-jogo, Renato foi bem claro ao explicar por que decidiu deixá-los de fora da rotação principal da equipe.

— Quando cheguei ao Fluminense, tanto Lezcano quanto o Lavega vinham bem abaixo dos demais jogadores. Chegaram, são estrangeiros, precisam de adaptação e procuro corrigí-los praticamente todo o dia. Lembro que quando cheguei tive essa conversa com o presidente e disse: ‘não vou usar esses dois jogadores em princípio porque preciso corrigir eles’ — explicou o treinador.

Segundo Renato, a preocupação principal é evitar uma exposição precoce e prejudicial à imagem e ao desenvolvimento dos jovens.

— Eles precisam se adaptar melhor porque, no momento que colocar eles em campo, eles serão cobrados e não estão prontos para darem a resposta. Então, aos pouquinhos eles vão recebendo oportunidades e aí estarão mais adaptados, entendendo como a gente trabalha e conhecendo melhor os companheiros deles. Quando aparecer as oportunidades, é com eles — completou.

Renato Gaúcho em coletiva depois da partida entre Flamengo e Fluminense (Foto: Reprodução)

Joias sul-americanas ainda buscam espaço

Vindo do Libertad, no Paraguai, por cerca de 5 milhões de dólares (R$ 29 milhões), Rubén Lezcano é considerado uma das grandes promessas do futebol paraguaio. O atacante já disputou 10 jogos pelo clube carioca, acumulando 270 minutos em campo, mas ainda não conseguiu participar diretamente de nenhum gol.

Por outro lado, Joaquín Lavega, de apenas 20 anos, foi contratado no início da temporada junto ao Boston River, do Uruguai, e chegou cheio de expectativas. Em 2022, o jovem foi destacado pelo jornal inglês The Guardian em sua famosa lista anual de maiores promessas do futebol mundial. Na publicação, Lavega foi descrito como um jogador habilidoso, com um ótimo ritmo e uma boa capacidade de drible, especialmente pelo lado esquerdo do campo.

- É um jogador talentoso e que se consolidou em 2022 atuando pelas pontas. Tem um grande pé esquerdo, e seu ritmo e sua habilidade fazem com que seja um rival muito difícil de encarar no um contra um. É rápido com a bola nos pés e um bom passador - destacou o The Guardian.