Correndo perigo de ser eliminado já na fase de grupos da Libertadores, o técnico Luis Zubeldía vê sua "lua de mel" com o Fluminense se transformar em um possível divórcio. Com um início de trabalho dominante e incontestável entre 2025 e 2026, Zubeldía agora balança no cargo de treinador e terá os duelos contra Mirassol e Deportivo La Guaira como decisivos para sua permanência (ou não) no comando técnico do Tricolor.

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A situação atual do treinador do Fluminense não é simples. Precisando vencer o Bolívar por mais de três gols de diferença, o Tricolor venceu apenas por 2 a 1 e passa a depender de uma combinação de resultados para conquistar a classificação na Libertadores. Mesmo suspenso, o argentino saiu ainda mais pressionado da vitória magra.

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Nas arquibancadas, onde já foi xingado de "burro", e dentro do clube, a avaliação do trabalho do treinador divide opiniões. O bom desempenho no Brasileirão, se mantendo no topo da tabela, tem peso de ouro para a direção. Por outro lado, a classificação muito ameaçada na Libertadores irrita uma parte da diretoria, que tem a competição como principal objetivo do ano — muito por conta da vaga ao Mundial de Clubes de 2029.

Mas, nesse momento, pelo bom futebol que já apresentou e por ter voltado a vencer, Zubeldía tem um voto de confiança da direção do Fluminense e, por ora, não será demitido. Mesmo que não consiga se classificar na Libertadores, a dispensa do cargo ainda não está cravada.

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➡️ Mirassol x Fluminense: roteiros opostos se encontram no Brasileirão

A partida contra o Mirassol neste sábado (23) e a rodada final da Liberta contra o La Guaira serão decisivas para o martelo ser batido. Nesses dois jogos, o desempenho do time vai valer mais do que apenas o resultado final no placar.

Jogo de ouro para Zubeldía, Fluminense e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão

Mirassol e Fluminense se enfrentam no sábado, às 19h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão Betano 2026, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP).