Decisão da CBF em adiar Fluminense x Flamengo repercute: 'Quem diria'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do Flamengo e adiou o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela 11º rodada do Brasileirão. O jogo, antes marcado para sábado (11) às 18h30, agora será disputado no domingo (12), às 18h. A decisão repercutiu nas redes sociais.

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Torcedores do Fluminense e de outros rivais do Rubro-Negro criticaram a postura da Federação em acatar o pedido. O pedido da diretoria do Flamengo aconteceu devido a um atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde a equipe venceu o Cusco, na última quarta-feira (8), pela Libertadores.

Apesar da revolta, alguns torcedores concordaram com a decisão da CBF. Os rubro-negros comemoraram a decisão. Alguns até chegaram a destacar a importancia do adiamento, e que a federação continue com determinada postura, caso seja preciso uma medida semelhante para outro clube. Veja abaixo:

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Detalhes do pedido do Flamengo

A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que mantém contato com a CBF para avaliar a possibilidade de mudança na data e questões como logística e policiamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

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O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

Com a mudança no cronograma, o time terá apenas um treino antes do clássico, na manhã desta sexta-feira (10), no Ninho do Urubu. A atividade será voltada à recuperação dos titulares, enquanto os demais jogadores devem realizar trabalhos mais intensos.

No planejamento inicial, a comissão técnica comandada por Leonardo Jardim previa apenas esse treino e uma atividade leve no sábado, horas antes da partida. O Fluminense teve mais tempo de preparação. A equipe atuou na terça-feira, retornou ao Rio na quarta e iniciou os treinos para o clássico na quinta-feira.