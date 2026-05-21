Caos na Bolívia muda palco de jogo crucial para o Fluminense na Libertadores

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (21), uma alteração significativa que mexe diretamente com as pretensões do Fluminense na Libertadores. Devido ao cenário de instabilidade política e social que atinge La Paz, a partida entre Bolívar e Independiente Rivadavia, válida pela última rodada da fase de grupos, foi retirada da altitude.

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Fluminense pode se benefeciar com troca de mando no jogo entre Bolívar e Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Originalmente marcado para o Estádio Hernando Siles, a 3.650 metros acima do nível do mar, o confronto agora acontecerá no Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra. A mudança é drástica para o desempenho esportivo: a nova sede está localizada a apenas 428 metros de altitude, praticamente eliminando o fator altitude que costuma favorecer os mandantes.

A capital boliviana enfrenta uma onda severa de protestos. Manifestações lideradas por sindicatos de transportadores e mineradores tomaram as ruas desde o início de maio, pressionando o governo do presidente Rodrigo Paz contra o aumento do custo de vida.

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A falta de segurança já havia forçado a Conmebol a agir anteriormente: os jogos Always Ready x Mirassol e Independiente Petrolero x Botafogo foram transferidos para Assunção, no Paraguai. Desta vez, a entidade optou por manter o jogo em solo boliviano, mas em uma região mais estável.

O que o Fluminense precisa para classificar na Libertadores?

A mudança de sede é vista com bons olhos pelo Tricolor das Laranjeiras, já que o Bolívar perde sua principal arma territorial. Para avançar às oitavas de final, a conta do Fluminense é clara, mas rígida: a equipe precisa vencer o La Guaira no Maracanã e ainda torcer por um tropeço do Bolívar — seja um empate ou uma derrota — contra o Independiente Rivadavia.

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Critérios: Caso o Bolívar vença seu compromisso, o Fluminense estará eliminado mesmo se golear o La Guaira. Isso ocorre porque as equipes empatariam em pontos, e o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Os bolivianos levam vantagem por terem vencido o Tricolor por 2 a 0 em seus domínios.

As duas partidas decisivas do Grupo C acontecem simultaneamente na próxima quarta-feira, dia 27. O torcedor tricolor agora liga o secador em direção a Santa Cruz de la Sierra, esperando que, sem o ar rarefeito, os bolivianos deixem os pontos pelo caminho.

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