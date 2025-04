Fluminense se aproxima de acerto com Renato Gaúcho

A busca do Fluminense pelo novo treinador se aproxima de um fim. Após a recusa de Gabriel Milito, a diretoria abriu conversas com Renato Gaúcho e o negócio está próximo de ser concretizado. Uma reunião nesta quinta-feira (3) definirá os detalhes finais.

A negociação está avançada, mas falta o clube oficializar a proposta, o que ocorrerá ainda hoje. Segundo informações do "ge", já há um acordo entre as partes a respeito do salário. Quanto ao tempo de contrato, a tendência é que seja até o fim da temporada e que haja uma cláusula de renovação. Seus auxiliares são Alexandre Mendes e Marcelo Salles.

De sua última passagem pelo Flu, em 2014, para cá, Renato comandou apenas dois clubes. De 2016 a 2021, foi treinador do Grêmio, para onde voltou em 2022 e ficou até 2024. No meio tempo, em 2021, esteve no Flamengo.

Histórico de Renato Gaúcho no Fluminense

Como jogador, Renato protagonizou um dos momentos mais memoráveis da torcida tricolor, o famoso gol de barriga contra o Flamengo, que garantiu título do Carioca de 1995. O triunfo tricolor frente ao rival, que tinha Romário no time, frustrou a festa do centenário Rubro-Negro, entrando para a história do Fluminense com um sabor especial.

Se oficializarem a contratação, está será a sexta passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras. A de maior destaque foi de 2007 a 2008, quando, ao lado de Thiago Silva, conquistou a Copa do Brasil e o vice-campeonato da Libertadores. A primeira vez que comandou o Flu em 1996, quando estava com o joelho machucado e não podia atuar. Depois, entre 2002 e 2003, em 2009 e a última vez em 2014.