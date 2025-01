Fluminense retira proposta por Rony, do Palmeiras, e busca alternativa

O Fluminense retirou a proposta feita ao Palmeiras pela contratação de Rony. O Tricolor havia oferecido 8 milhões de dólares (R$ 49 milhões) ao Verdão, mas deixa a disputa pelo atacante.

Embora o Fluminense tenha entrado em acordo com o clube paulista, o Time de Guerreiros não conseguiu chegar em um denominador comum com o jogador. O Tricolor chegou a oferecer um salário que faria com que Rony fosse um dos nomes mais bem pagos do elenco, mas o atacante havia feito uma pedida exorbitante dentro das condições do clube carioca. A informação foi dada inicialmente pelo “Ge” e confirmada pelo Lance!.

Com isso, o Fluminense segue no mercado em busca de uma alternativa a Rony. Embora o atleta fosse tratado como uma prioridade por Mano Menezes e pelo scout do Tricolor, o clube segue no ativo visando outro nome.

O perfil do atacante não será com o de um centroavante clássico, mas por um atleta que possa fazer a função de um segundo atacante. O Tricolor monitora diversas opções e tem até 28 de fevereiro, data em que a janela de transferências no Brasil será encerrada.

Rony lamenta jogada em confronto entre Palmeiras e Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Rony segue fora do planejamento do Palmeiras

Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, Rony não tem sido relacionado para os jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista e deve deixar o clube antes do encerramento da janela de transferências.

– Acho que sim (fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares – afirmou a presidente Leila Pereira.

Contratado junto ao Athletico em 2020, o atacante custou 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões à época) por 50% dos direitos econômicos. Jogador que mais vestiu a camisa alviverde na última temporada, Rony tem contrato com o Verdão até o fim de 2026.

