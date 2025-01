Mano Menezes avalia pré-temporada do Fluminense e elogia preparação

Técnico do Fluminense, Mano Menezes fez uma avaliação da pré-temporada do elenco às vésperas da estreia da equipe principal contra a Portuguesa. Os jogadores possuem a missão de livrar o Tricolor da 10ª colocação e levar o clube às semifinais do Campeonato Carioca.

Com duas semanas de treinos intensos, sendo alguns em formato integral, o Time de Guerreiros espera ter um início de 2025 positivo. Visando os próximos compromissos, o Fluminense chegou a fazer um jogo-treino contra o Porto Real, no fim de semana, em que derrotou o rival por 5 a 0.

Com peças novas no elenco, como Hércules, Mano Menezes elogiou o esforço que vem sendo feito com o objetivo dos atletas ganharem ritmo de jogo. E no dia seguinte ao confronto, os jogadores receberam folgas.

- O mais importante é a gente ganhar ritmo, pois contra um adversário, independentemente do nível dele, são pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Então você apresenta coisas que os outros não sabem e a tendência é funcionar melhor, pois os daqui sempre, mesmo jogando ou não, vão ouvindo as mesmas orientações. Às vezes uma execução é bem feita, mas não termina tão bem. E contra um adversário as coisas saem melhores porque tem o fator surpresa. E sem falar no ritmo que só um jogo dá. A gente estendeu um pouco o tempo, leva um pouquinho mais à exaustão, aumenta um pouco mais o desgaste e aproxima mais do limite, chegando mais perto do que a gente pode encontrar em um jogo de competição oficial.

O comandante também ressaltou a importância desse período de treinamentos para testar suas novas peças e encaixar a equipe que imagina ideal. O Fluminense fez sete contratações, mas também se desfez de diversos nomes, como Diogo Barbosa, John Kennedy, Terans e outros nomes.

- Chegam alguns jogadores, a gente faz algumas alterações, alguns atletas saem. Então vamos dando à equipe uma ideia de como a gente quer que ela se comporte enquanto modelo de jogo. Independentemente da disposição tática e da questão estratégica, a gente tem um modelo principal que a gente quer desenvolver com esse time. E ele vai ser duradouro para o ano todo, vai ser a nossa essência. Então a gente começa a trabalhar contra adversários de fora - concluiu Mano Menezes.

A partida contra a Portuguesa será o primeiro grande teste de Mano Menezes e da equipe do Fluminense. Além de buscar uma recuperação no Campeonato Carioca, o Tricolor também se prepara para a 1ª fase da Copa do Brasil, que será disputada em cerca de um mês.