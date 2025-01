O Maracanã anunciou na terça-feira (22) que vai leiloar 11 camarotes no próximo dia 31 de janeiro. O pregão eletrônico está sendo organizado pelo consórcio Fla-Flu, administrado por Flamengo e Fluminense, para aumentar a arrecadação com a gestão do estádio.

Entres os espaços que estarão à disposição dos interessados estão um camarote no setor oeste no terceiro nível, quatro no setor oeste no segundo nível e seis no setor leste no segundo nível. Segundo a administração do Maraca, os valores vão variar de acordo com a quantidade de assentos e o número de temporadas escolhidas, que poderá ser de uma, duas ou três. Os lances iniciais variam de R$ 35 mil a R$ 89 mil por assento.

Severiano Braga, CEO Presidente do Maracanã, afirmou durante o anúncio do evento que, até o momento, 87% dos camarotes do estádio já tiveram contratos renovados para este ano. Agora, com o leilão destes 11 camarotes, a expectativa do consórcio é de arrecadar R$ 60 milhões, o que representa R$ 20 milhões a mais do que a projeção inicial.

Maracanã anuncia leilão de camarotes em busca de aumento na arrecadação para Fla-Flu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Os interessados em participar do leilão podem se inscrever no site oficial do Maracanã até o dia 29 de janeiro, com o pagamento de uma taxa de R$ 1 mil. Os vencedores terão acesso a mais de 70 jogos no ano, menos jogos da Seleção Brasileira, shows e eventos especiais, que não estão inclusos no pacote.

As pessoas e as empresas que participarem do pregão entrarão automaticamente numa fila para futuras compras temporárias de camarotes no estádio.

O consórcio dos dois gigantes do Rio assumiu a gestão do estádio em setembro de 2024 e planeja investir R$ 393 milhões em obras e manutenção nos próximos 20 anos.