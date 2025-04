Fluminense renova empréstimo de Nonato

Após boa atuação como titular do Fluminense pela Sul-Americana, Nonato teve seu contrato de empréstimo renovado por mais um ano. O contrato original do jogador, que pertence ao Santos, valia até julho de 2025 e o novo vai até 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na sexta-feira (11), apareceu no BID da CBF a rescisão contratual do jogador, o que é comum em casos de renovação. Embora ainda não conste oficialmente a nova situação do meia, o "ge" adiantou que os clubes chegaram a um acordo para a extensão do empréstimo, que vai até o fim do contrato de Nonato com o Santos.

Em função dessa relação, o volante de 27 anos não será relacionado para o confronto deste domingo (13), válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, volta a atuar com a armadura tricolor no próximo compromisso, contra o Corinthians, na quarta-feira (16), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Números de Nonato pelo Fluminense

Assistência de Nonato para Cano, contra o GV San José-BOL, pela Sul-Americana (Foto: Luca Merçon/FFC)

O volante está em sua segunda passagem pelo clube carioca. A primeira vez que vestiu verde, branco e grená foi em 2021, quando chegou por empréstimo do Internacional. Naquela temporada, fez 18 jogos e se tornou peça importante no meio de campo do time.

No ano seguinte, entrou em campo 37 vezes, marcando quatro vezes e dando cinco assistências. Em setembro, em meio à disputa da semifinal da Copa do Brasil, o Colorado acertou a venda de Nonato ao Ludogorets, da Bulgária. A ausência do atleta, somada a suspensão de André (atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra), contribuiu para eliminação do Tricolor diante do Corinthians.

continua após a publicidade

Depois de duas temporadas atuando no exterior, voltou ao Santos em 2023 e ao Fluminense em 2024, novamente emprestado. Desde que retornou, em julho do ano passado, Nonato soma 20 jogos, sendo 8 em 2025.

Ao todo trabalhou com cinco treinadores no Rio de Janeiro: Roger Machado, Abel Braga, Fernando Diniz, Mano Menezes e, agora, Renato Gaúcho. Contando com Marcão, que assumiu duas vezes como interino nesse período, são seis. Veja os números totais somando todas as passagens de Nonato pelo Flu: