Fluminense: Renato define escalação sem medalhão para enfrentar o Bahia
Treinador teve todo o elenco à disposição
O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia nos primeiros 90 minutos das quartas de final da Copa do Brasil, na Fonte Nova, Salvador. Os times entram em campo nesta quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília). O time titular de Renato Gaúcho teve o reforço de Thiago Silva, mas deixou no banco de reservas o medalhão, Germán Cano.
Sem problemas com suspensão na competição nacional, Renato também viu o departamento médico do time finalmente ficar vazio e teve todos os nomes do elenco à disposição para escalar seu time titular. Somente Igor Rabello, que jogou pelo Atlético-MG nas oitavas, não foi inscrito e fica de fora do jogo. Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Otávio, que ficou mais de quatro meses fora.
Com isso, o Flu está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.
O duelo de volta está marcado para as 19h (de Brasília) do dia 10 de setembro, pós-Data Fifa, no Maracanã. O clube que avançar para as semifinais embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil
BAHIA X FLUMINENSE
QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
Escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José.
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.
