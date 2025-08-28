Bahia precisa repetir feito do Chelsea para vencer o Fluminense

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova, para jogar os primeiros 90 minutos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 contra o Bahia. Sem jogar essa fase da competição desde 2022, o time conta com a reputação de "copeiro" que construiu ao longo dessa temporada com Renato Gaúcho. Além disso, o Tricolor terá o retorno do capitão Thiago Silva ao time titular.

continua após a publicidade

➡️Bastidores: entenda por que o Fluminense vendeu Isaque ao Shakhtar

Copeiro. Esse é o Fluminense de 2025. A única derrota em mata-mata desde a chegada de Renato foi para o Chelsea, campeão do Mundial de Clubes. Convenhamos, tudo bem, né? Nesse caminho, o Flu derrubou o tradicional América de Cali, a poderosa Inter de Milão, o gigante Internacional, o bilionário Al-Hilal e outros.

O problema é que a fama de copeiro é reforçada também pela forma que o time se comporta nos jogos que não são de mata-mata. Não é que o Fluminense não queira ganhar no Brasileirão como quer nas copas. Mas fica clara a diferença de energia nos jogos. O sangue nos olhos. Os números não traduzem isso. A estatística média de desarmes, finalizações, interceptações etc é maior no Campeonato Brasileiro do que na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas futebol não são números frios, e o Fluminense transmite outras atmosfera quando joga para não ser eliminado.

continua após a publicidade

O Bahia não vai precisar jogar como o Chelsea. Não vai precisar que o centroavante da Seleção Brasileira acerte uma chapada indefensável para vazar o gol de Fábio. Mas se o time de Rogério Ceni quiser sair com um resultado positivo da Fonte Nova, vai precisar fazer o que só os ingleses fizeram.

➡️ Fluminense deverá ter força máxima para encarar o Bahia

Força máxima no Fluminense

Além da confiança que o retrospecto positivo traz, o Tricolor tem o retorno de Thiago Silva, que tem tudo para ser titular. O capitão superou a expectativa de retorno e treina com o grupo há cerca de uma semana. Outro que estava machucado e fica à disposição no banco é Ignácio.

continua após a publicidade

- Os médicos deram quatro semanas para ele. A única pessoa que pode nos dar essa resposta, se tem condição de jogar ou não, é o próprio Thiago. Se ainda estiver em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então, esperamos ele mais um jogo, para quando voltar, voltar 100% - disse Renato após a vitória sobre o América de Cali.

Assim, a provável escalação do Fluminense para encarar o Bahia na Fonte Nova tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo (Cano).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense