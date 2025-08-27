Recuperado de lesão, jogador do Fluminense abre o jogo: ‘Foi difícil’

O volante Otávio está novamente à disposição do Fluminense, que viajou a Salvador para o confronto com o Bahia pela Copa do Brasil. Durante a chegada da delegação, o jogador falou sobre sua recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles. O atleta afirmou que está totalmente recuperado.

continua após a publicidade

➡️ Atacante do Fluminense é convocado para seleção

Apesar da dificuldade do processo, o volante classificou a lesão como um "propósito divino". Em entrevista ao canal "Jornada 1902".

— Foi difícil. Tinha um objetivo de participar do Mundial, representar o Fluminense. Graças a Deus fizemos uma grande campanha. Queria estar em campo cada vez que a gente avançava, trabalhava cada vez mais forte para voltar o quanto antes. Tem coisas que fogem do nosso controle, sempre me cuidei muito, mas eu falo, essa foi uma lesão com propósito divino para que eu pudesse evoluir em muitas áreas da minha vida, não somente na minha profissão, que é o futebol, mas também na minha vida familiar, vida pessoal. Foi um período, de quatro meses e meio, de muito aprendizado, muita evolução espiritual e pode ter certeza que estou voltando muito mais forte.

Otávio agradeceu o apoio do clube e dos profissionais. Ele citou a estrutura e a equipe de reabilitação.

— Como falei, da lesão como propósito e as pessoas envolvidas na minha recuperação. Primeiramente Deus colocou pessoas, acho que o melhor clube que eu pudesse estar hoje seria o Fluminense, por conta da estrutura que tem e saber colocar as pessoas no momento certo para que eu pudesse estar avançando no momento certo. Muitas vezes uma lesão de Tendão de Aquiles é 10 meses, um ano, e aqui com toda a estrutura, os profissionais, fiz a cirurgia com a Dra Verônica, meu preparador físico, Raul, fisioterapeuta, junto com o Filé, todo seu staff, a gente fez uma excelente reabilitação.

continua após a publicidade

O jogador também mostrou gratidão pelo voto de confiança e garantiu que está pronto para honrar a camisa do Tricolor.

Perguntado se estava 100%, Otávio respondeu:

— 120%.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense desembarca em Salvador para enfrentar o Bahia

Bahia e Fluminense dão o pontapé inicial para o confronto de 180 minutos, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (28) , na Arena Fonte Nova. O tricolor desembarcou na tarde desta quarta-feira em Salvador, após treinar no CT Carlos Castillo.

Além de Otávio, a delegação teve os retornos de Thiago Silva e Ignácio. O Fluminense fica direto em viagem até o domingo (31), quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade