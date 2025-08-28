Fluminense anuncia venda de Isaque para o Shakhtar Donetsk

O Fluminense oficializou, na tarde desta quinta-feira (28), a transferência de Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Tricolor das Laranjeiras ficará com 10% dos direitos do jogador, além da preferência de um futuro retorno do meia de 18 anos para o futebol brasileiro. No total, o valor da negociação pode chegar a 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual).

Conforme apurou o Lance!, a saída do Moleque de Xerém foi acertada na última segunda-feira, quando os clubes chegaram a um acordo pela forma de pagamento. No dia anterior, Isaque e Shakhtar já tinham firmado um acordo verbal.

Os 12 milhões de euros serão divididos da seguinte forma: 10 milhões fixos e 2 milhões em metas. O pagamento será feito em parcelas após uma entrada.

Isaque em campo pelo Fluminense no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Insatisfeito e sem espaço no Fluminense

O jogador de 18 anos estava insatisfeito com a quantidade de minutos que recebia nop elenco profissional. A intenção do jogador e do estafe é de estar em um clube onde o meia tenha mais espaço para se desenvolver.

A última partida de Isaque pelo Fluminense completou três meses no dia 21. O jovem de 18 anos não jogou mais de 25 minutos com o profissional no comando de Renato Gaúcho. O meia soma pouca mais de 60 minutos em quatro jogos nesse período.