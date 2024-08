O futuro e o passado do meio-campo tricolor (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 30/08/2024 - 10:21

O Fluminense acertou a venda do volante André por 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) para o Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador não atua mais pelo Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

André, de 23 anos, é formado na base do Fluminense. Natural de Algodão, na Bahia, o atleta chegou ao clube em 2013, aos 12 anos, e após grandes temporadas no futebol brasileiro, irá jogar na Premier League.

➡️ André se emociona e reúne família antes de se apresentar ao Wolverhampton

André deixa o Fluminense preenchendo os três quesitos que um clube brasileiro espera de uma grande revelação da base, mas que raramente são atingidos de forma completa: retorno técnico, títulos e retorno financeiro. O volante atuou pelas três cores por 197 jogos, com 4 gols e 4 assistências. Ao longo de quatro temporadas, foi bicampeão carioca (2022 e 2023), campeão da Libertadores (2023) e campeão da Recopa Sul-Americana (2024).

Individualmente, foi eleito a revelação (2021) e melhor volante do (2022) do Brasileirão e melhor volante da Libertadores (2023), além de ter sido convocado para Seleção Brasileira pelo Flu.

O primeiro gol de André, marcado em um Fla-Flu (Foto: Lucas Merçon)

O Fluminense manteve André no elenco pensando mais no aspecto esportivo do que do financeiro, visto que o clube recusou uma proposta do Liverpool pelo jogador em 2023. Na época, o atleta também quis ficar no clube.

Dessa maneira, o Fluminense tenta reproduzir o exemplo de André para os moleques de Xerém, como são conhecidos os jogadores da base do clube. O Tricolor tem histórico de vender algumas promessas muito cedo, como Kaiky Almeida e Jefté, na temporada de 2024.

➡️ Palmeiras acerta contratação por empréstimo de revelação das categorias de base do Fluminense

Apesar disso, há exemplos de casos parecidos com o do volante na gestão do presidente Mário Bittencourt, como Matheus Martinelli, companheiro de André desde a base no meio-campo. O jogador de 22 anos tem mais de 200 jogos pelo Fluminense.

➡️ R$ 238 milhões em caixa: Fluminense dobra previsão de vendas com saída de André

No cenário atual, o Fluminense também organizou a reposição de André antes da saída da joia. O clube já havia contratado Facundo Bernal, promessa uruguaia que atua como primeiro volante e chegou na janela de transferências do meio do ano após se destacar pelo Defensor.