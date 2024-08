Polícia Militar do Rio garante jogos de Botafogo e Fluminense no mesmo dia pela Libertadores

Estádio Nilton Santos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 09:17 • Rio de Janeiro

A Polícia Militar do Rio de Janeiro garantiu a realização dos jogos de Botafogo, que enfrenta o São Paulo no Nilton Santos, e Fluminense, que enfrenta o Atlético-MG no Maracanã no mesmo dia (quarta-feira, 14 de setembro) pela Copa Libertadores. Em horários muito próximos, o fato é incomum e costuma ser evitado para prevenir conflitos entre as torcidas.

As autoridades de segurança pública normalmente determinam que dois times da cidade não mandem partidas no mesmo dia. A exceção se dá pela complexidade do calendário do futebol brasileiro.

Confira a nota da PM:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a corporação, através de suas unidades rotineiramente mobilizadas para esta espécie de evento esportivo, possui a expertise de décadas de atuação na segurança nesse tipo de contexto.

Uma estratégia de policiamento está sendo traçada, visando a escolta das delegações dos clubes, das equipes de arbitragem, assim como das torcidas organizadas, rotinas estas conduzidas historicamente pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), referência nacional em seu universo de atuação.

As demais unidades especializadas da corporação que também participam desse trabalho sistematicamente – como o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Regimento de Polícia Montada (RPMont) e as equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) – estarão mobilizadas.

Policiais do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizarão o monitoramento aéreo, através de aeronaves tripuladas e Drones, e equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estarão reforçando a presença policial nas Estações de Trens de e Metrô do Engenho de Dentro, São Cristóvão e Maracanã.

Os batalhões das áreas onde serão realizadas as partidas – 3º BPM (Méier) e 6º BPM (Tijuca) – também contarão com reforço de efetivo e estarão intensificando o policiamento em seus perímetros de atuação.

Vale ressaltar que a Cidade do Rio de Janeiro já recebeu partidas de dois grandes times no mesmo dia em inúmeras oportunidades, inclusive sendo uma das poucas do país que realiza clássicos com torcidas igualmente divididas, sempre contando com o amplo esquema de segurança da Polícia Militar para a garantia de eventos seguros para os frequentadores e para a população carioca.