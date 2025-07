A base do Fluminense segue em destaque no cenário nacional. Três "Moleques de Xerém" foram convocados pelo técnico Dudu Patetuci para o primeiro período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-17, com foco no Sul-Americano de 2026. O lateral-esquerdo Richard Wendel, o volante Gabriel Justen e o atacante Riquelmy Santos se apresentam no dia 16 de julho, na Granja Comary, em Teresópolis, junto a outros 23 jovens talentos.

A convocação marca a estreia de Justen e Riquelmy com a camisa da Seleção. Já Richard Wendel retorna após participações anteriores nas categorias de base da Amarelinha. Todos os três atletas têm 16 anos e defendem o time Sub-17 do Fluminense.

O período de treinos acontece entre os dias 16 e 27 de julho e servirá como base para a formação da equipe que buscará defender o título continental conquistado na Colômbia. A lista contempla jogadores nascidos a partir de 2009 — a geração que neste ano disputou a Copa 2 de Julho, realizada em Salvador.

Dudu Patetuci é o atual técnico da Seleção Brasileira sub-17 (Foto: Divulgação/CBF)

Confira os convocados da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiros

Arthur do Vale (Santos)

Gabriel Werneck (Flamengo)

Gustavo Milani (Corinthians)

Laterais

Matheus Gomes (Palmeiras)

Samuel Almeida (Atlético-MG)

Richard Wendel (Fluminense)

Thiago Vaz (Palmeiras)

Zagueiros

Breno Sales (Vasco)

Eduardo Wozniak (Avaí)

Guilherme de Lira (Palmeiras)

Guilherme Vieira (Atlético-MG)

João Lucas (Fortaleza)

Meio-campistas

Arthur Gomide (Atlético-MG)

Gabriel Justen (Fluminense)

Hygor Souza (Goiás)

Isaac Bovolon (Palmeiras)

João Vitor (Flamengo)

Khensane Mpusane (Coritiba)

Vinicius Rocha (Santos)

Atacantes

Benjamin Santos (Grêmio)

David Nogueira (Santos)

Diego Minete (Vasco)

Eduardo Nascimento (Cruzeiro)

João Gabriel (Atlético-MG)

Kauê Junior Furquim (Corinthians)

Riquelmy Santos (Fluminense)

Xerém segue como referência na formação de talentos

A nova geração tricolor mantém a tradição de Xerém como uma das principais escolas formadoras do futebol brasileiro. Em abril deste ano, o Brasil conquistou o título do Sul-Americano Sub-17 de forma invicta, com participação fundamental de atletas do Fluminense. Na campanha que garantiu a vaga na Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro no Catar, o Tricolor teve representantes como o lateral-direito Arthur Ryan, o meia Naarã Lucas e o atacante Wesley Natã.