Jogador emprestado pelo Fluminense é proibido de atuar por clube japonês até o fim de 2025

O atacante Lelê, emprestado pelo Fluminense ao Nagoya Grampus até o fim de 2025, não poderá disputar partidas oficiais pelo clube japonês nesta temporada. A informação foi divulgada oficialmente pelo Nagoya, que alegou ter sido surpreendido por um posicionamento da FIFA durante o processo de registro do atleta.

Segundo comunicado do time japonês, a decisão se baseia no Artigo 5 do Regulamento de Status e Transferência de Jogadores (RSTP) da FIFA, que proíbe um jogador de atuar em competições oficiais por mais de dois clubes diferentes durante a mesma temporada. Lelê já havia defendido o Fluminense e o Ceará em 2025, o que, segundo a entidade máxima do futebol, o tornaria inelegível para jogar oficialmente por um terceiro clube no ano vigente.

Lelê comemora gol marcado pelo Fluminense (Foto: Divulgação / Fluminense)

Contudo, o Nagoya Grampus argumenta que, ao seguir os regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acreditava estar dentro das normas. A CBF possui um entendimento de que os campeonatos estaduais não se enquadram como competições oficiais aos olhos da FIFA, o que permitiria a transferência. No entanto, a FIFA contradisse essa interpretação e afirmou expressamente que os estaduais brasileiros são, sim, considerados partidas oficiais.

Entenda a situação de Lelê

Lelê começou a temporada no Fluminense, disputando o Campeonato Carioca. Posteriormente, foi emprestado ao Ceará, onde também atuou por alguns jogos antes de rescindir o vínculo com o clube nordestino. Em junho, o Nagoya Grampus anunciou sua chegada por empréstimo até o fim de 2025, mas agora se depara com o impasse regulatório.

Apesar de defender a legalidade da inscrição do jogador, o clube japonês comunicou que, diante do posicionamento oficial da FIFA, Lelê está impedido de entrar em campo por competições oficiais em 2025.

Histórico pelo Fluminense

Lelê chegou ao Fluminense em 2023 com boas expectativas após se destacar pelo Volta Redonda. No Tricolor, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas acumulou 53 partidas, com 8 gols marcados e 4 assistências. Seu contrato com o clube carioca vai até o final de 2027.