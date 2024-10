Fluminense quer repetir história contra Vitória para fugir de rebaixamento

O Fluminense enfrenta o Vitória pelo Brasileirão na próxima rodada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Fluminense enfrenta o Vitória no Brasileirão neste sábado (26), às 16h30, pelo Brasileirão, no Barradão. Em 2009, o clube também jogou contra o mesmo adversário na arranacada contra o rebaixamento do Time de Guerreiros.

Com 99% de chance de ser rebaixado e 27 rodadas seguidas na zona, o Fluminense deixou o Z-4, após golear o Vitória por 4 a 0, no Maracanã, em confronto válido pela 37ª rodada. Os gols foram marcados por Alan, Fred e Conca, que marcou duas vezes.

O Fluminense foi para o 15º lugar na tabela após o triunfo. Com 45 pontos, um a mais do que o Coritiba, adversário da última rodada de 2009, o Tricolor precisava apenas de um empate no Couto Pereira para permanecer na elite no ano seguinte.

No primeiro turno, o Fluminense perdeu para o Vitória por 1 a 0 no Maracanã, no primeiro jogo após a saída de Fernando Diniz como treinador do time. Na ocasião, o técnico foi Marcão, ex-jogador do clube e membro da comissão técnica permamente da equipe.

