Fluminense na Pré-Libertadores? Veja ‘número mágico’ da vaga

Publicada em 25/10/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória por 1 a 0 em cima do Athletico-PR, o Fluminense está na 11ª posição do campeonato, com 36 pontos. Com o resultado da vitória na rodada atrasada, o Tricolor subiu quatro posições e pensa em voos mais altos na reta final do campeonato nacional.

Campanha

Ao completar 30 jogos pelo Brasileirão 2024, o Fluminense tem 10 vitórias, seis empates e 14 derrotas. A campanha do Tricolor nesta edição é marcada por um início abaixo, no comando do técnico Fernando Diniz. Em 11 jogos, foram sete derrotas, três empates e apenas uma vitória, sendo o pior início de campeonato do clube na história do formato de pontos corridos.

Com a chegada de Mano Menezes, o Fluminense melhorou seus números no Brasileirão. Em 17 jogos, são nove vitórias, três empates e cinco derrotas na liga. No returno, período correspondente a partir da 19ª rodada, o Tricolor está em sexto lugar, com 57% de aproveitamento (seis vitórias, um empate e quatro derrotas).

Antes do início da 31ª rodada, o Fluminense está quatro pontos na frente do Vitória, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Além disso, o próximo confronto do clube no Brasileirão é direto contra o Rubro-Negro baiano.

Na parte de cima da tabela, se o Fluminense manter as boas atuações do returno, pode pensar na possibilidade de jogar competições continentais em 2025. Para participar da Pré-Libertadores, um clube precisa estar, no mínimo, na 6º colocação da liga. Enquanto isso, na Sul-Americana, do 7º ao 12º lugar participam do torneio.

Vagas pelo Brasileirão

No entanto, esse balanço é a perspectiva inicial dos times no campeonato, visto que depende de outros fatores. Se algum brasileiro for campeão da Libertadores ou da Sul-Americana em 2024, e estar presente entre os 12 primeiros colocados do Brasileirão, abre mais uma vaga via campeonato nacional. O mesmo vale para o campeão da Copa do Brasil.

Assim, o Fluminense pode contar com as campanhas de sucesso dos seus adversários nas competições e se beneficiar disso, visto que até o 15º colocado do Brasileirão pode jogar um torneio continental em 2025.

Logo, o Fluminense ainda pode participar da Libertadores no ano que vem. Para isso, de acordo com a UFMG, precisa de uma campanha positiva, com pelo menos 56 pontos no total. São 27 pontos em disputa ainda, e o Tricolor precisaria fazer 20, para não depender de nenhum clube .

