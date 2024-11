Fluminense pode definir ambições no Brasileirão contra o Grêmio

Arias é um dos pilares do Fluminense na temporada (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense entra em campo contra o Grêmio, nesta sexta-feira (31), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto será no Maracanã, às 21h e pode definir o foco do Tricolor até o fim do campeonato.

Neste momento, o Clube das Laranjeiras tem 36 pontos e ocupa a 13ª posição. O embate contra o Imortal é um confronto direto. O time de Renato Gaúcho tem 38 pontos, ocupa a 11ª colocação e, caso seja derrota, será ultrapassado pela equipe de Mano Menezes.

Além deste duelo ser um confronto direto. A rodada, junto com a aproximação da final da Copa do Brasil e a definição das finais da Libertadores e da Sul-Americana, pode gerar uma combinação de resultados interessante para Fluminense.

Caso vença o Grêmio, o Tricolor passa a mirar Criciúma, Atlético-MG, Vasco e Cruzeiro para seguir sonhando com uma vaga na Pré-Libertadores. O time ainda precisaria torcer para o G6 virar G8.

Resultados que interessam o Fluminense:

O Criciúma enfrenta o embalado Internacional, fora de casa. Os colorados brigam por vaga no G4 e não devem dar tarefa fácil para Tigre. O Vasco tem pela frente um clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, que briga pelo título do Brasileirão.

Já a dupla mineira, Cruzeiro e Galo, está envolvida nas decisões de copa. Duas finais no caso do Atlético-MG. A divisão de foco pode resultar em tropeços nas próximas rodadas, o que é interessante para o Fluminense, que pode se aproximar de vez do G8.

Caso o resultado seja uma derrota para o Grêmio, o cenário muda completamente. Mesmo com possíveis tropeços dos times citados acima, o Tricolor estacionaria nos 36 pontos pela terceira rodada. Com isso, o time de Mano Menezes estaria novamente na beira da zona de rebaixamento, tornando o foco mais uma vezes na fuga do fantasma da Série B.

